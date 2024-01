É isso que precisa ser feito antes de comprar cebola (vai ajudar você demais)

Embora possa passar batido por muitos, é bom compreender que isso pode desempenhar um papel perigoso na sua alimentação

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Escolher uma cebola pode parecer fácil, mas antes de comprar, é necessário que você se atente a algumas características do alimento para evitar possíveis incômodos.

Por exemplo, você já reparou que algumas delas possuem algumas manchas pretas? Pois é. Embora possa passar batido por muitos, é bom compreender que isso pode desempenhar um perigo na sua alimentação.

Quer entender o que são essas manchas e seus efeitos? Leia até o final e saiba o que é necessário ser feito antes de comprar cebola.

É isso que precisa ser feito antes de comprar cebola (vai ajudar você demais)

Por vezes, no momento da compra, optamos por escolher qualquer cebola e, muitas vezes, nem prestamos atenção nas características do item.

Contudo, antes de comprar uma cebola, é preciso se atentar a algumas coisas, como é o caso das manchas pretas que aparecem em muitos delas e que, provavelmente, você nem deve ter reparado.

Embora possa parecer algo comum, essas manchas são causadas por um fungo chamado Aspergillus niger. Esses fungos podem produzir toxinas prejudiciais a saúde, mas, geralmente, ele aparece em casos em que há condições de umidade e calor excessivos.

Mas a pergunta que não quer calar: É seguro comer as cebolas mesmo com essas manchas pretas?.

Bom, se o alimento estiver firme e com um aroma fresco, você ainda sim pode consumi-la mesmo que as cebolas estejam portando manchas pretas.

Uma dica é que você retire aquelas partes que estejam com as manchas e lave bem o alimento. No entanto, é necessário ter atenção, pois se a cebola estiver mole, com cheiro ruim ou gosto estranho, o melhor a ser feito é deixá-la de lado e evitar o consumo.

Isso porque, nesses casos, ela pode estar contaminada por bactérias ou outros fungos, que são podem prejudicar a sua saúde.