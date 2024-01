O segredo para aumentar a velocidade do seu celular sem gastar nada

Ao fazer isso, você poderá evitar um problema um tanto comum entre os usuários: os constantes travamentos

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Não adianta. Em um certo ponto, grande parte dos aparelhos de celular vão enfrentar uma mesma problemática e que, por sinal, é motivo de muita ‘dor de cabeça’: os travamentos. Mas, para a alegria de muitos, há uma forma de aumentar a velocidade do seu celular, e o melhor, sem gastar nada.

Isso porque, normalmente, essas constantes paralisações no aparelho estão relacionadas a um único problema, o cache, que pode ser apagado e, assim, manter o bom estado do aparelho.

Quer saber como apagá-lo e aumentar a velocidade do seu celular? Leia até o final e descubra.

Antes de mais nada é importante entender o que é, de fato, o cache. O cache nada mais é do que um armazenador de informações transitórias que está presentes nos respectivos aplicativos e equipamentos digitais.

A principal função da ferramenta é gravar informações que podem ser úteis e que devem ser utilizadas a fim de otimizar o processamento dos aplicativos baixados no respectivo dispositivo.

Uma das funcionalidades do item é armazenar dados de preenchimento automático de aplicativos que sejam utilizados no intuito que os mesmos sejam utilizados oportunamente, sem o uso de dados da internet.

Para fazer a limpeza do cache e, de quebra, aumentar a velocidade do seu dispositivo, é necessário com que o proprietário do aparelho vá até as configurações – que geralmente aparecem com o formato de uma roda dentada.

Após acessar as configurações, basta com que a pessoa vá até a subseção “aplicativos”. Posteriormente, depois de identificar o aplicativo que você almeja limpar o cache, se direcione até a aba “armazenamento” e identifique a ferramenta.

Com isso, todo o seu processo está pronto. Assim, basta apagar os caches disponíveis no dispositivo e otimizar o funcionamento.

