Anitta adverte fã que jogou tênis em palco

Na apresentação de Fortaleza, que ocorreu no último fim de semana, ela parou o show para dar uma bronca em um fã e pedir que não jogassem mais nada em sua direção

Folhapress - 16 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Em mais uma de suas apresentação do Ensaios da Anitta, a cantora advertiu um fã que arremessou um tênis no palco. Na apresentação de Fortaleza, que ocorreu no último fim de semana, ela parou o show para dar uma bronca em um fã e pedir que não jogassem mais nada em sua direção.

“Amor, deixa eu te falar uma coisinha. Não joga tênis no palco não, meu amorzinho. Porque se cair na minha cabeça, eu não vou nem te contar o que acontece. Na minha cabeça eu respiro e resolvo, se cair na do convidado que veio aqui, eu nem sei”, afirmou. “Sobe só o ódio aqui de que poderia ter caído na minha cabeça.”

Anitta ainda disse que a bronca foi dada com amor por causa da sua nova versão e da fase de autoconhecimento.