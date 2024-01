Jovem de 20 anos passa mal em academia de Goiânia e precisa ser socorrida

Vítima foi encontrada deitada no chão e encaminhada até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 16 de janeiro de 2024

Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). (Foto: Leonardo Apolinario de Alencar/ Google)

Uma jovem, de 20 anos, teve que ser levada até o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), após passar mal enquanto realizava um exercício. A ação aconteceu na segunda-feira (15), no Setor Bueno, na capital.

Tudo teria ocorrido por volta das 19h quando a vítima estava realizando uma atividade e acabou tendo a patela – osso sesamóide – do ombro saindo do lugar.

Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o endereço para atender a ocorrência.

No local, os militares encontraram a vítima deitada com a face para cima e identificaram a lesão, que estava no ombro esquerdo.

Posteriormente, eles realizaram os procedimentos de primeiros socorros e a jovem foi levada consciente até a unidade de saúde.