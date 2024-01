Kajuru afirma que Bruno Peixoto será o próximo prefeito de Goiânia

Senador também destacou que PSB pode compor com presidente da Alego

Karina Ribeiro - 16 de janeiro de 2024

Imagem mostra Jorge Kajuru durante evento de lançamento do Campeonato Goiano. (Foto: Reprodução)

Durante o evento de lançamento do Campeonato Goiano 2024, na manhã desta terça-feira (16), o senador Jorge Kajuru (PSB), ‘elegeu’ o deputado estadual Bruno Peixoto (UB) o novo prefeito de Goiânia.

No discurso, Kajuru narrou a história protagonizada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), para exemplificar a relação dele com o esporte.

“O Caiado foi assistir o jogo Vila Nova e ABC em Natal, com o nosso próximo prefeito de Goiânia, Bruno Peixoto”, contou Kajuru.

O senador também deixou em aberto a possibilidade do PSB estar na chapa do deputado estadual em 2024.

“Quem está falando isso é o vice-líder do presidente Lula (PT) e o líder do vice-presidente Alckmin (PSB), até porque o PSB pode fazer parceria com você”, enfatizou Kajuru.