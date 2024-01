Operadora de caixa que não passava mercadorias compradas por amigos perde emprego

Suspeita teria combinado crime com um conhecido e caso foi notado por seguranças do local

Gabriella Pinheiro - 16 de janeiro de 2024

Produtos que seriam pegos sem pagar pelos suspeitos. (Foto: Reprodução)

Uma tática criminosa para conseguir isentar amigos de pagarem produtos em um atacadão levou uma operadora de caixa, de 32 anos, a perder o emprego e mobilizar as autoridades policiais no Jardins Mônaco, em Aparecida de Goiânia.

Toda a situação teria ocorrido no dia 06 de janeiro quando dois homens, tendo um deles 30 anos, foram até o supermercado, por volta das 20h.

Por lá, eles teriam adicionado ao carrinho uma grande quantidade de mercadorias, incluindo 3 packs da cerveja Amstel, 3 de Petra, 5 de Heineken, 1 Spaten, 2 de Brahma Duplo malte, 2 energéticos, 1 Air Fryer, 1 parafusadeira, 2 churrasqueiras elétricas e 3 pacotes de fraldas.

No entanto, na hora de passar no caixa, que era atendido pela suposta autora, alguns seguranças do estabelecimento notaram que somente parte dos produtos haviam sido registrados e pagos.

Enquanto colocavam as mercadorias dentro do veículo, um VW Polo, os suspeitos perceberam a aproximação dos agentes e fugiram do local abandonando o carro e as mercadorias no estacionamento do supermercado. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Após reverem as imagens das câmeras de segurança, foi descoberto que a operadora de caixa, de 32 anos, teria registrado somente parte das mercadorias.

Questionada pelas autoridades, ela confessou o crime e revelou ter combinado praticar o delito com um dos suspeitos, de 30 anos, e indicou a localização do parceiro.

Logo em seguida, os policiais se deslocaram até o local indicado e encontraram o homem escondido na casa da ex-companheira.

Tanto a operadora de caixa quanto o homem foram conduzidos até a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.