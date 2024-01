Carro abandonado há anos em shopping viraliza como um dos “pontos históricos” de Anápolis

Menção divertiu internautas, que lembraram com carinho do conhecido automóvel: "é tipo um monumento"

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2024

Carro abandonado no Anashopping. (Foto: Reprodução)

Muitos internautas se surpreenderam ao assistir um vídeo, que viralizou nas redes sociais, e que mostra alguns lugares e itens apontados como “históricos” em Anápolis. Isso porque um carro, que é um velho conhecido dos anapolinos, acabou aparecendo de surpresa no registro.

Publicado originalmente no TikTok e então repostado no X – antigo Twitter – o vídeo mostra vários pontos tradicionais, como a Base Aérea de Anápolis (BAAN), situada na BR-414, onde estão guardados várias aeronaves supersônicas e cargueiros do exército.

Na sequência, aparece o Morro da Capuava, que, pela bela vista do horizonte, se tornou um queridinho dos casais, famílias em piquenique e fiéis em oração.

Outro ponto retratado é o Brasil Park Shopping, centro comercial e de lazer situado na Avenida Brasil, que recebe centenas de pessoas por dia. No local é possível fazer compras, lanchar e fazer uma refeição ou até ir ao cinema.

Por fim, o último registro surpreende, pois, ao invés de mostrar o outro shopping da cidade, inclusive mais antigo que o anterior, é exibido um item que “habita” o estacionamento dele.

Estacionado no Anashopping, um carro de modelo SsangYoung Kyron, e cor preta, avaliado em cerca de R$ 38 mil -segundo a tabela FIPE – repousa há anos com os quatro pneus furados.

O veículo, de marca coreana, mas munido com um motor feito pela Mercedes Benz, está lá há tanto tempo que até já foi coberto parcialmente com material de construção.

Sendo assim, o automóvel se transformou quase em uma “figura folclórica” do município de Anápolis, sempre relembrado pelos moradores da cidade, que há anos cruzam caminho com ele.

Nos comentários da publicação, anapolinos se divertiram com a menção.

“Gente, aquele carro é tipo um monumento” e “ainda tá lá? kkkkkk”, foram algumas das interações.