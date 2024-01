Goiânia registra mais de 10 vítimas graves de acidentes de trânsito por dia

Dados do HUGOL também destacaram crescimento de incidentes entre motociclistas, o que gera atenção especial

Augusto Araújo - 17 de janeiro de 2024

HUGOL está localizado na capital, Goiânia. (Foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde)

O ano de 2024 começou com uma média assustadora de vítimas graves de acidente de trânsito que são enviadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Isso porque, conforme divulgado pela unidade de saúde, nos primeiros 15 dias de janeiro, foram 172 pessoas atendidas em casos do gênero.

Dessa forma, há uma média de 11,46 pacientes recebidos por dia no hospital, apenas de ocorrências de trânsito.

Esse número representa cerca de 10% de todas as pessoas recebidas pelo HUGOL nessa quinzena (1.818).

Conforme os registros, foram 106 vítimas de acidentes motociclísticos, 48 de acidentes automobilísticos e 18 de atropelamentos.

Ao Portal 6, a assessoria da unidade de saúde enviou um comparativo apontando que, de modo geral, o total de vítimas diminuiu desde 2023. No ano passado, foram 202 atendimentos no mesmo período.

Contudo, as ocorrências envolvendo motocicletas cresceram, visto que foram apenas 75 pacientes no recorte do ano anterior (aumento de 41%).

Esses casos recebem uma atenção especial dos profissionais do HUGOL, visto que costumam ser situações com consequências mais graves.

“Esses pacientes sofrem normalmente fraturas graves, tanto nos membros quanto no crânio. O acompanhamento desse paciente em consultas de rotina pode durar meses”, explicou o Gerente Médico de Governança Clínica, Fabrício Cardoso Leão.