Conheça a fruta que reduz colesterol e ajuda a prevenir câncer

Você com certeza tem ela em casa e precisa adicioná-la em seu dia a dia

Anna Júlia Steckelberg - 18 de janeiro de 2024

O doce de banana pode ser uma forma de ingerir o fruto. (Foto: Reprodução/YouTube)

Figurinha marcante em qualquer fruteira que esbarramos por aí, a banana pode ser muito mais do que só sabor e versatilidade. Acontece que a fruta reduz colesterol e ajuda a prevenir câncer.

Estudos recentes, afirmam que a fruta barata e muito acessível oferece auxílio à nossa saúde.

Mas calma que vamos te explicar melhor!

Os principais nutrientes encontrados na amarelinha são o potássio e a vitamina B6, esses são encarregados de cuidar do nosso coração e dos dar aquela energia de criança sapeca.

Mas para além desses, encontramos também na fruta, originária do sudeste asiatico, muita fibra.

Em média, cada banana possui mais ou menos 3 gramas de fibra, o que é ótimo!

As fibras ajudam a reduzir o colesterol “ruim”, isso colabora, diretamente, para diminuir os riscos de doenças cardíacas e derrames.

Aliada às fibras, o potássio controla a pressão arterial, já que ele auxilia na eliminação de sódio do nosso corpo.

O potássio também é muito presente na banana que, segundo o site Catraca Livre, uma unidade da fruta possui 9% da ingestão diária recomendada deste mineral.

Loucura, né?

Para além do trabalho no coração, a vitamina B6 encontrada no fruto ainda auxilia no metabolismo energético e apoia a saúde do cérebro.

Em outras palavras, o querido B6 nos dá muita energia, melhorando nosso desempenho muscular.

E você pensa que acabou? Nada disso!

Ainda temos um alto teor de vitamina C, cobre e manganês na fruta, esses são minerais essenciais para o funcionamento das enzimas antioxidantes.

Ok, você deve estar se perguntando: e a parte da prevenção de câncer, citada logo no início?

Vem que te explicamos!

Um estudo mostrou que ingerir bananas verdes (é isso mesmo que você entendeu!) reduz o risco de diferentes tipos de câncer em mais de 60%.

Antes de amadurecer, encontramos um amido muito resistente dentro da fruta. Esse, por sua vez, é um forte combatente contra o câncer.

Isso ocorre porque esse tal amido resistente pode alterar o metabolismo bacteriano de algumas partes do nosso corpo, favorecendo nossa saúde.

Legal, né?

