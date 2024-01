Grávida é vítima de grave acidente com ambulância a caminho de hospital para dar à luz

Caso ocorreu na BR-153 e Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a situação

Rafaella Soares - 18 de janeiro de 2024

Ambulância ficou destruída após o acidente. (Foto: Divulgação / PRF)

Uma mulher com 39 semanas de gestação, que estava à caminho do hospital para dar à luz, precisou ser socorrida às pressas, na madrugada desta quinta-feira (18), após se envolver em um grave acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela estava em uma ambulância da Prefeitura Municipal de Minaçu e o veículo de emergência acabou se envolvendo em uma colisão com um veículo de passeio, que seguia no sentido contrário.

O caso ocorreu na BR-153, aproximadamente a 20 km de Hospital Centro Norte em Uruaçu, local que o parto da gestante estava agendado para atender.

Com a colisão, o motorista da ambulância ficou gravemente ferido. Já a grávida, o acompanhante dela e uma auxiliar de enfermagem foram socorridos pela concessionária Ecovias, e não apresentaram machucados.

Apesar do susto, a mulher conseguiu chegar bem ao hospital, onde o parto foi realizado sem intercorrências, resultando no nascimento de uma garotinha saudável.