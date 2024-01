Por vingança, cliente é ferida e namorado morto em frente a salão de beleza

Suposto autor disse que iria 'cobrar a pisada'

Gabriella Pinheiro - 18 de janeiro de 2024

Mulher é ferida e jovem é morto a tiros em Catalão. (Foto: Reprodução)

O horário marcado em um salão de beleza terminou em tragédia após um jovem, de 23 anos, ser morto a tiros e a namorada dele, de 25 anos, ser alvejada. O caso aconteceu na quinta-feira (17), em Catalão.

Toda a fatalidade teria ocorrido por volta das 17h quando a mulher foi a um estabelecimento estético para fazer as unhas acompanhada pelo namorado, que dirigia um Peugeot 206.

Em um dado momento, a cliente avisa a profissional que sairia para fumar um cigarro – quando foram ouvidos disparos de arma de fogo e barulho de moto.

Ao escutar os tiros, a manicure que atendia a vítima foi até a porta do estabelecimento e encontrou a cliente caída na calçada, ensanguentada, com marcas de bala no braço. Além disso, havia também uma motocicleta estacionada na frente do comércio, com a chave ainda na ignição.

O namorado da jovem, que também seguia no local, havia desaparecido e a Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no endereço.

Enquanto colhiam informações, militares foram notificados de que um homem ferido havia sido encontrado algumas quadras à frente.

Ao se deslocarem, eles visualizaram o jovem, desfigurado, com marcas de disparos de arma de fogo e sem sinais vitais.

O local foi isolado e a Polícia Técnico Científica foi acionada e compareceu no ambiente para realização de perícia.

De acordo com a PM, a suspeita é que o crime tenha sido cometido como forma de vingança pelo irmão de um homem, que havia sido vítima de homicídio por parte do jovem.

Segundo a polícia, o suposto autor teria ameaçado, anteriormente, a vítima fatal afirmando que iria “cobrar a pisada”.

Ainda, conforme a polícia, no dia do acidente, a motocicleta encontrada em frente ao estabelecimento teria sido dirigida pelo suspeito do homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).