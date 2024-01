Viagem de vereadores de Anápolis para hotel à beira-mar será paga pela Câmara e sem licitação

Investigação no momento está na fase de oitiva das testemunhas e pedido de afastamento deve ser votado até o dia 20 de fevereiro

Pedro Hara - 18 de janeiro de 2024

Entrada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Mesmo com a repercussão negativa da viagem de vereadores para um hotel à beira-mar, em Maceió (AL), a Câmara de Anápolis parece querer dobrar a aposta.

Prova disso é que o Legistavo Anapolino não fará licitação para adquirir as passagens aéreas.

A dispensa do procedimento foi publicada no Diário Oficial e as empresas interessados terão três dias úteis para apresentar propostas.

Não foi especificado no documento quais são os valores mínimos e máximos que a Câmara está disposta a pagar, tampouco se serão para passagens econômicas ou executiva.

De 30 de janeiro a 02 de fevereiro, acontece o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais.

Domingos Paula (PV), Cleide Hilário (Republicanos), Luzimar Silva (PMN) e Thais Souza (PP) já confirmaram presença.

Desistência de Bruno Peixoto vira água no chope entre colegas deputados

Após Bruno Peixoto (UB) anunciar a desistência da pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia, deputados da base reagiram de maneira contrária à decisão.

Fontes confidenciaram à Rápidas que os parlamentares não consideravam a pré-candidatura apenas um projeto pessoal do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), mas sim um projeto de vários que estão na Casa.

Roberto vai à Goiânia em busca de profissional, mas ouve um “não”

Roberto Naves (Republicanos) buscou em Goiânia um nome experimentado da área de Comunicação para assumir a pasta na Prefeitura de Anápolis, mas o convite foi recusado.

Rápidas prefere preservar o nome do colega, mas dá pistas: ele já comandou a comunicação de duas capitais do Centro-Oeste.

O último profissional reconhecido pelo mercado que topou a missão ficou refém da mediação do marqueteiro de Roberto, sem acesso direto ao prefeito nem participação na tomada de decisões estratégicas da gestão.

Essa má fama pode ter pesado no sonoro “não”.

Impeachment de Naçoitan Leite pode estar mais próximo do que se imagina

Presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que pede a cassação de Naçoitan Leite (sem partido), a vereadora Heb Keller (Republicanos) disse à Rápidas que acredita que o pedido será aprovado na Câmara.

A solicitação de afastamento definitivo do cargo deve ser votada no Plenário da Casa até o dia 20 de fevereiro, que é o último dia de vigência da CEI. Segundo a parlamentar, a investigação está na fase de oitiva das testemunhas.

Vereador que imitou macaco para ofender colega está na mira da polícia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) indiciou o vereador Professor Lincoln Albuquerque (Cidanania), de Planaltina de Goiás, por imitar sons de macaco para o também vereador Carlin Imperador (Pros).

O inquérito por injúria racial foi remetido ao Ministério Público de Goiás (MPGO), que vai decidir se oferece denúncia ou não o caso. O mais provável é que sim, conforme apurou a Rápidas.

Nota 10

Para TV Brasil Central (TBC), que iniciou nesta quarta-feira (17), as transmissões dos jogos do Campeonato Goiano 2024, mostrando o duelo entre Vila Nova e Goiatuba.

A qualidade técnica na geração das imagens foi um dos destaques do jogo.

Nota Zero

Para Equatorial, que não consegue resolver o problema de quedas de energia em Goiânia mesmo em dias de muito calor.

Rápidas recebeu relatos de moradores da capital informando diversas quedas durante todo o dia.