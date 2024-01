Amante que recebia nudes do marido da amiga é presa em Aparecida de Goiânia

Ao longo de um ano ela conseguiu extorquir valor altíssimo do homem para não expor as fotos íntimas

Maria Luiza Valeriano - 19 de janeiro de 2024

5º DP de Aparecida de Goiânia (Foto: Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (18), em Aparecida de Goiânia, após trocar fotos íntimas com esposo da amiga e, em seguida, extorqui-lo.

Ao longo de um ano, ele enviou mais de R$ 80 mil para manter a traição em segredo.

A suspeita, de 39 anos, foi presa em flagrante depois de mandar mensagens de texto e áudio ao homem, que também tem 39, nas quais exigia um depósito de R$ 10 mil.

O crime se iniciou em janeiro de 2023, mas a vítima só procurou a Polícia Civil (PC) na última tentativa de extorsão.

Quando as trocas de mensagem começaram, o homem alegou que havia buscado a mulher para desabafar sobre problemas no casamento.

Rapidamente, as conversas se tornaram de cunho sexual e, com isso, a suspeita se aproveitou da situação para extorqui-lo, no sentido de não divulgar a traição.