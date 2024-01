Apesar de inúmeras reclamações, Detran Goiás não reconhece problemas para emissão do IPVA

Secretaria de Economia afirma que não recebeu pedido para alterar calendário de pagamentos

Maria Luiza Valeriano - 19 de janeiro de 2024

Calendário chegou a ser adiado por conta das dificuldades (Foto: Reprodução)

Sistema inacessível, sem opção de parcelamento e atendimentos só depois do prazo de pagamento. Esses são problemas que se acumulam aos montes entre os goianos que buscam emitir o boleto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Do outro lado da mesa, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) não reconhece as reclamações dos motoristas espalhados pelo estado.

Uma das reclamações mais comuns diz respeito ao sistema, fora de ar em diversas situações. É o que denuncia Rafael Miranda, que tentou acessar o serviço repetidas vezes, apenas para ser informado que a plataforma estava “temporariamente indisponível”.

Ao Portal 6, o goiano apontou que tentou cerca de sete vezes até conseguir finalmente acessar o sistema. Nas primeiras vezes, sequer apareceu o parcelamento.

Letícia Bandeira passou pelos mesmos desafios e ainda se viu obrigada a efetuar o pagamento à vista. Isso porque, inicialmente, o sistema não apresentou a opção parcelada. Nas tentativas seguintes, o próprio veículo já não aparecia mais, afirmou à reportagem.

Com isso, foi necessário agendar atendimento presencial no Vapt-Vupt, sendo que a data oferecida é daqui a duas semanas – o que significa a perda do prazo de parcelamento. “Estou indignada. Tenho tentado acessar desde a semana passada, disseram que iriam resolver, mas continuo com problemas. […] Me resta a opção de pagar em uma única vez, mais de R$ 1,2 mil, sendo que era possível pagar em 10 vezes”, disse.

Diante das inúmeras reclamações do tipo, a reportagem buscou um posicionamento do Detran, além de questionar o que explica a instabilidade no sistema. Em nota, a autarquia não ofereceu explicações.

Diante da possibilidade de estender os prazos novamente, para que os contribuintes não sejam prejudicados, o Detran respondeu que “o calendário do IPVA é definido pela Secretaria de Economia”.

Por sua vez, a pasta apontou que não houve pedido para alterar os prazos por parte da autarquia.

Quanto ao canal de atendimento, o Detran apresentou telefones de contato. “Em caso de dificuldade, o contribuinte pode entrar em contato com a autarquia por meio do telefone 154 – no caso da capital e região metropolitana – ou no (62) 3269-8800, no caso de cidades do interior”.

Confira a nota do Detran na íntegra:

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) esclarece que o parcelamento do IPVA fica disponível para emissão de boleto um dia após o vencimento da cota única, de acordo com a placa final do veículo. Veículos com placa final 0, por exemplo, têm até amanhã (19 de janeiro) para pagar o boleto em cota única e pode parcelar a partir do dia 20 de janeiro. Em caso de dificuldade, o contribuinte pode entrar em contato com a autarquia por meio do telefone 154 – no caso da capital e região metropolitana – ou no (62) 3269-8800, no caso de cidades do interior. A autarquia esclarece ainda que o calendário do IPVA é definido pela Secretaria de Economia.