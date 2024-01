Após deixar médicos e enfermeiros do Alfredo Abrahão sem salário, OS “quarteiriza” hospital

Associação João Paulo II deu o calote nos meses de novembro e dezembro; Simea denuncia manobra

Pedro Hara - 19 de janeiro de 2024

Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco)

Rápidas foi procurada por médicos e enfermeiros que trabalharam em 2023 no Hospital Alfredo Abrahão, que é gerido pela Organização Social (OS) Associação João Paulo II.

Os profissionais alegam que não receberam o salário referente aos dois últimos meses de 2023 e que a OS realizou uma “quarteirização” de contratação dos profissionais.

A promessa era de que o pagamento seria realizado ainda nesta semana, mas a tendência é de que o prazo não seja cumprido.

Apesar de não se colocar como um mediador do conflito, Olegário Vidal, diretor da Maternidade Dr. Adalberto, diz que está ‘ajudando dentro das limitações e da melhor forma possível’.

Ele informou à coluna que a previsão é de que os vencimentos dos médicos sejam quitados até segunda-feira (22).

Em contato com a Rápidas, o Sindicato dos Médicos de Anápolis (Simea) informou que está ciente da situação e que enviou um ofício para a administração da OS, mas que não obteve resposta.

Ainda de acordo com o Simea, o contrato da OS com a Prefeitura de Anápolis veda a quarteirização e classificou a ação como “manobra”.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) foi questionada pela Rápidas sobre o problema envolvendo a OS e os profissionais de saúde, mas não obteve resposta.

Jonas Duarte pode não receber estreia do Anápolis em casa no Goianão

Apesar da secretária Eerizania Freitas ter divulgado nas redes sociais a promoção “Torcida Premiada”, com o jogo entre Anápolis e Vila Nova marcado para às 15h30, deste sábado (20), ainda não há confirmação oficial por parte da Federação Goiana de Futebol (FGF).

Fontes confidenciaram à Rápidas que no momento tudo não passa de mera especulação. Ainda existe a possibilidade, ainda que pequena, que o duelo não seja realizado no Jonas Duarte.

Déficit nas contas de Iporá é de R$ 60 milhões e práticas delituosas podem ter ocorrido na Prefeitura

Fontes próximas à Prefeitura de Iporá confirmaram à Rápidas que a auditoria que está sendo realizada nas contas do ainda prefeito Naçoitan Leite (sem partido) apresenta um déficit de aproximadamente R$ 60 milhões.

Além disso, existem indícios de que havia irregularidades e práticas delituosas dentro da prefeitura.

Paulo do Vale critica Marussa Boldrin e garante que UB e MDB estarão juntos em Rio Verde

Prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (UB) garantiu que o UB e MDB vão caminhar juntos nas eleições de 2024, independente do posicionamento da deputada federal Marussa Boldrin, presidente municipal do MDB.

A fala ocorreu durante a edição do podcast “Trocando em Miúdos”. Do Vale e Marussa não se bicam há algum tempo. O prefeito inclusive a acusou de “hipocrisia na política”.

“UB e MDB vão caminhar juntos. Ponto. A questão da deputada, é adversária. Nunca me apoiou, é claro, gente. Eu não gosto de hipocrisia na política. Não me apoiou para prefeito, vereadora foi contra, agora quer ir pra varanda?”, questionou o chefe do Executivo.

Sandro Mabel responde o ‘6 perguntas para’ desta semana

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), o ex-deputado federal Sandro Mabel (Republicanos) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

Mabel responde sobre o trabalho desempenhado e os avanços conquistados à frente da FIEG, além da política goianiense e estadual.

As perguntas e respostas serão divulgadas no domingo (21) no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para organização do “Circuito Piri”, pré-carnaval de rua que será voltado para o público LGBTQIA+ em Pirenópolis.

O evento está previsto para acontecer no dia 03 de fevereiro e contará com quatro festas simultâneas, com diferentes estilos musicais.

A festa vai passar por vários pubs, bares e boates da cidade na mesma noite.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis. Pais procuraram o Portal 6 para dizer que não estavam recebendo a confirmação de matrícula dos Centros Municipais de Educação (CMEI), aumentando ainda mais a agonia por uma vaga nas instituições, que operam na cidade com déficit.