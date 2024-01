Pela primeira vez, relíquias de Santa Teresinha fazem parte de exposição em Goiânia

Itens já percorreram cerca de 70 países e podem ser vistos na capital até início de fevereiro

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2024

Relíquias de Santa Teresinha do menino Jesus, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Youtube)

Pela primeira vez, as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus (Teresa de Lisieux) – restos mortais de santos e beatos – estão sendo expostas em Goiânia.

Os itens sagrados podem ser visualizados no Santuário Basílica Sagrada Família, que fica na Rua C 14, na Vila Nova Canaã, até o dia 1º de fevereiro de 2024.

Além da capital goiana, em Goiás, as peças também poderão ser visitadas no município de Trindade, no Carmelo, entre os dias 1º e 3 de fevereiro.

A passagem das relíquias teve início em 1997, ano em que se completou o centenário da morte da santa. Até o momento, o movimento já percorreu cerca de 70 países.

Teresa de Lisieux foi uma freira francesa, nascida em 1873, e considerada uma santa e importante modelo de santidade para os católicos e religiosos de todo o mundo pela maneira simples e prática de abordar a vida espiritual.

Ela morreu aos 24 anos de idade, em 1897, após contrair tuberculose. Depois do óbito, uma coleção de manuscritos escritos pela mesma passou a ser distribuído, o que a tornou uma das santas mais populares do século XX.