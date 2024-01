Bombeiros são acionados para resgatar vítimas de acidente entre carro e ônibus

Cinco pessoas estavam dentro de carro que se chocou contra ônibus, responsável por levar trabalhadores de uma empresa da região

Augusto Araújo - 20 de janeiro de 2024

Bombeiros resgataram vítimas de acidente de trânsito em Minaçu. (Foto: Divulgação)

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um veículo de passeio deixou várias vítimas em Minaçu, no Norte do Estado. A colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (18), na zona rural do município.

O veículo de grande porte estava transportando trabalhadores de uma empresa, quando se chocou contra o automóvel.

Dentro do carro, estavam uma mulher de 35 anos, uma menina de 05 anos, e outros três homens, com idades entre 43 e 48 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e conseguiu realizar o resgate dos envolvidos. O motorista, inclusive, estava preso às ferragens.

As cinco vítimas do veículo de passeio foram atendidas pelos militares e transportadas ao Hospital Municipal Dr. Ednaldo Barboza Machado.

Já os trabalhadores foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por uma ambulância da empresa, também sendo levados à unidade de saúde.