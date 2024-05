Aeroporto de Goiânia tem 5 destinos para férias de julho por menos de R$ 800; confira

Levantamento realizado pelo Portal 6 revela que ainda dá para economizar

Karina Ribeiro - 16 de maio de 2024

Imagem mostra parte interna do Aeroporto Internacional de Goiânia (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

Considerado um dos períodos de maior busca de turistas para viajar, o mês de julho também é conhecido por valores e tarifas mais altas – tanto em hotelaria quanto em passagens aéreas.

Entretanto, ao comprar os bilhetes com antecedência, é possível ainda entrar valores melhores e podem caber no bolso de muitos que decidiram viajar.

O Portal 6 apurou junto ao site decolar.com, na manhã de quinta-feira (16), que pelo menos xx destinos estão com passagens ida e volta, saindo do Aeroporto de Goiânia, por menos de R$ 900. Vale ressaltar que não estão inclusas as taxas e foi considerado saída dia 17 de julho, votando no dia 23 do mesmo mês.

Assim, o valor encontrado mais barato é para São Paulo. Ambos os voos da Latam saem por R$ 466.

O segundo melhor destino em relação à preço é Florianópolis (SC). Nesse caso, a ida é pela Latam e a volta via Azul. O valor é de R$ 642.

Para quem curte temperaturas mais amenas, Curitiba (PR) é uma boa opção. Para ir e voltar da capital mais fria do país, o valor é de R$ 668 – via Latam.

Na sequência está o Rio de Janeiro. A melhor escolha para a capital fluminense é pela Azul, tanto ida quanto volta, saindo por R$ 692.

Por fim, está Vitória (ES). Para se deliciar no litoral da capital capixaba é, tanto na ida quanto na volta, pela Azul. O gasto total é de R$ 798.