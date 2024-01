Bradesco é condenado a pagar quase R$ 70 mil para funcionária assediada por gerente

Cantadas, elogios ao corpo e até mesmo perguntas sobre a roupa íntima dela teriam sido alguns dos atos cometidos

Caio Henrique - 20 de janeiro de 2024

Banco Bradesco. (Foto: Renan Dantas/ Money Times)

Após decisão judicial, o Banco Bradesco terá que indenizar uma ex-funcionária em quase R$ 69 mil – a título de danos morais.

O martelo foi batido pelo juiz Platon Teixeira de Azevedo Neto, da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia.

O valor é referente a dez salários da mulher, que foi vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho. O acusado é um gerente geral da instituição.

Segundo a defesa, os crimes teriam sido cometidos entre 2019 e 2020 e a vítima teria suportado em silêncio por “medo de perder o emprego”.

Cantadas, elogios ao corpo, comentários de cunho sexual e até mesmo perguntas sobre a roupa íntima dela teriam sido alguns dos atos cometidos pelo gerente.

A trabalhadora estava na empresa desde 2015, onde teria iniciado como operadora de telemarketing, mas mudou de cargo diversas vezes ao decorrer dos anos.

Tais mudanças, inclusive, acabaram rendendo uma remuneração extra no valor arbitrado no processo, já que – segundo o magistrado – foi comprovado que a vítima realizou tarefas do cargo de gerente de contas, em constante substituição a outras funcionárias.

O suspeito de assédio também já havia sido denunciado por outras mulheres do banco. Ele foi demitido sem justa causa, por recomendação do Comitê de Ética do banco.