Festa com Jiraya Uai e filho de Leonardo termina com pancadaria e mulher sendo arrastada pelos pés

Militares foram acionados e um deles precisou de atendimento ao ser atingido na cabeça

Maria Luiza Valeriano - 20 de janeiro de 2024

Não foi possível realizar prisões no evento (Foto: Reprodução)

Uma festa em Nazário, a 71 km de Goiânia, acabou em briga generalizada na madrugada deste sábado (20). Um policial militar precisou de atendimento médico e uma mulher chegou a ser arrastada para fora do evento, que contou com a presença do DJ Jiraya Uai e o filho do cantor Leonardo, Matheus Vargas.

A festa teve início na noite de sexta-feira (19), e, por volta das 03h, uma briga ocorreu entre diversas pessoas, incluindo os seguranças. Diante da confusão, a Polícia Militar (PM) foi acionada para conter a confusão, mas, por conta da grande quantidade de pessoas, teria sido necessário fazer uso do spray de pimenta, força física e bastões, segundo a corporação.

Vídeos gravados do momento mostram quando uma mulher começa a brigar com uma segurança. Em outro vídeo, a mulher é arrastada por policiais para fora do evento, ficando semi-nua no processo.

Também é possível ver quando um homem avista a cena e tenta ajudá-la a se levantar, mas é atingido repetidas vezes por dois policiais com bastões. Um segurança precisou pedir que a agressão contra o indivíduo parasse.

Em meio ao caos, uma garrafa de vinho foi arremessada e atingiu a cabeça de um dos militares, que necessitou de atendimento médico.

Como os envolvidos dispersaram logo em seguida, não foi possível realizar a identificação e nem prisão, de acordo com a PM.