Imagens mostram plano elaborado por dupla para furtar quase R$ 12 mil de cosméticos em Anápolis

Funcionários contabilizaram a falta de 28 itens depois que os suspeitos fugiram do local

Maria Luiza Valeriano - 20 de janeiro de 2024

Dupla ainda não foi identificada (Foto: Reprodução)

Uma drogaria localizada no Jundiaí, em Anápolis, foi palco de um furto de quase R$ 12 mil em produtos na tarde desta sexta-feira (19). De acordo com um funcionário e, registrado em câmeras de segurança, a dupla de suspeitos armou um plano elaborado para sair ileso.

Por volta das 18h, uma mulher entrou na farmácia, localizada na Avenida Minas Gerais, e começou a olhar diversos dermocosméticos como se fosse comprá-los. Em determinado momento, ela transferiu os produtos para outra prateleira, estrategicamente selecionada por ser mais próxima à saída, apontou uma testemunha.

Câmeras de segurança posicionadas no local mostram quando um homem se aproximou e, juntos, colocaram os itens dentro de uma sacola. Durante todo o furto, ele segura um produto na linha da visão dos funcionários para não levantar suspeitas, segurando a sacola enquanto a mulher empurra os produtos para dentro.

De acordo com um trabalhador, a dupla, que falava em espanhol, saiu separadamente. Testemunhas ainda acreditam que um terceiro cliente esteve envolvido no crime, no entanto, atuava como distração no balcão de atendimento.

Ao todo, registrou-se o sumiço de 28 produtos de dermocosméticos com valor de R$ 11.592,20. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, mas os suspeitos já haviam partido. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.