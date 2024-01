Incêndio destroi pit-dog de Anápolis na madrugada deste sábado (20)

Ninguém foi ferido pelas chamas, mas a empresa perdeu itens essenciais como chapa, geladeira e freezer

Maria Luiza Valeriano - 20 de janeiro de 2024

Fogo tomou conta do local por volta da 01h (Foto: Reprodução)

Um pit-dog foi destruído em um incêndio que se deu na madrugada deste sábado (20), em Anápolis. Localizado na Praça do Bairro de Lourdes, o estabelecimento teve perda total de itens como geladeira, freezer, chapa e coifa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 01h para atender a uma ocorrência de incêndio na praça, onde se localiza um pit-dog que opera dentro de um container.

Quando a equipe chegou no local, a sanduicheria já estava tomada pelas chamas. No entanto, foi possível realizar o controle do fogo rapidamente.

Ninguém foi ferido, mas a empresa sofreu perda total da geladeira, freezer, expositor de bebidas, fritadeira elétrica, coifa, chapa, mesa de inox, cadeiras de plástico, armário de metal e ainda um botijão de gás.

Ainda não foi possível identificar a causa do fogo.