Homem recusa pagar por serviço e ainda dá marretada na cabeça de funcionária

Situação se passou no Bairro Rodoviário, onde a mulher passou momentos desmaiada após ser agredida

Samuel Leão - 21 de janeiro de 2024

Mulher é agredida com marretadas em Damianápolis. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 35 anos, foi agredida com três golpes de marreta na cabeça por um homem, de 52, que a teria contratado para lavar roupas porém se recusou a pagar pelo serviço. O caso aconteceu em Damianópolis, na madrugada deste domingo (21).

A situação se passou no Bairro Rodoviário, onde a mulher passou momentos desmaiada após ser agredida. Assim que acordou, o homem já não estava mais no local e ela buscou ajuda no Hospital Municipal.

Ao relatar o caso aos profissionais de saúde, o hospital acionou a Polícia Militar (PM) para averiguar os fatos relatados pela vítima, que saíram em diligência pela região.

Assim, encontraram o suspeito andando pela rua, visivelmente embriagado, e efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi algemado e a marreta utilizada nas agressões foi apreendida.

O homem irá responder pelo crime de tentativa de homicídio. A mulher recebeu cuidados médicos e, como apresentava risco de vida, continua sob observação.