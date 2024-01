A caminho de prova da OAB, homem se distrai com marimbondo no carro e mata ciclista atropelado

Motorista ficou em estado de choque e precisou de auxilio de testemunhas para acionar o socorro

Gabriella Pinheiro - 21 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

O caminho para realização de uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) terminou em tragédia, após o condutor de um carro, de 31 anos, atropelar um ciclista, de 25 anos. O caso aconteceu na manhã deste domingo (21), na Cidade Ocidental.

A fatalidade teria ocorrido por volta das 11h, no momento em que o motorista, que iria fazer a avaliação, trafegava em um veículo, um Pálio branco, pelo Bairro Residencial Dom Bosco.

Em depoimento prestado aos policiais, ele afirmou que, durante o trajeto, um marimbondo teria adentrado o automóvel e que se distraiu tentando espantar o inseto.

Teria sido neste período que ele sentiu um impacto no veículo e, ao parar o carro para ver o que havia acontecido, notou a bicicleta presa em uma das rodas dianteiras e um homem caído no canteiro lateral da via.

O motorista entrou em estado de choque e precisou do auxílio de populares, que estavam no local, para acionar uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os socorristas foram ao local de imediato e atestaram o óbito da vítima. A Polícia Militar (PM) também foi chamada e esteve no endereço.

O suspeito foi levado até um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) onde foi submetido ao teste bafômetro e teve como resultado negativo.

Uma perícia também foi realizada no local e o corpo da vítima deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) de Águas Lindas de Goiás.