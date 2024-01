Motociclista morre após ser arremessado no ar durante colisão com carro em cruzamento

Além dele, uma passageira também se feriu e precisou ser levada para o hospital

Samuel Leão - 21 de janeiro de 2024

Motociclista morre após colidir contra carro em Nerópolis. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 44 anos, faleceu após uma forte colisão com um carro. A situação aconteceu no cruzamento da Avenida Jacinto Ramos com a Avenida Brasil, em Nerópolis, na tarde deste domingo (21).

Câmeras de segurança captaram o exato momento do acidente, quando a vítima é vista avançando no momento em que um Volkswagen Gol de cor prata vem vindo na outra via.

No registro, é possível ver quando o motociclista se choca com a lateral do carro, é lançado ao ar e cai na rua, juntamente com uma passageira. Na sequência, o carro ainda perde o controle e sobe em uma calçada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros compareceram ao local e encontraram a vítima inconsciente e com uma forte hemorragia nas vias aéreas.

Ele foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus mas não resistiu aos ferimentos. A passageira também foi levada para a unidade de saúde. Ainda não há informações do quadro de saúde dela.

O motorista do carro não chegou a ter ferimentos graves e passou por um teste de bafômetro, que comprovou que não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica.

Ele permaneceu no local para prestar socorro e, em seguida, esteve na Central de Flagrantes de Anápolis para prestar depoimento sobre o caso, que será investigado pela Polícia Civil.