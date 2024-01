UFG anuncia abertura de dois novos cursos de graduação; veja como se inscrever

Alunos que fizeram o Enem 2023 e estão inscritos no SiSU podem concorrer às 60 vagas

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2024

(Foto: Divulgação/UFG)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou a abertura de dois novos cursos de graduação, onde os candidatos já podem se inscrever.

O primeiro é de Matemática Aplicada e Computacional, realizado de forma presencial no Instituto de Matemática e Estatística da UFG (IME/UFG).

O curso de bacharelado possui 30 vagas abertas e as aulas serão ministradas no período vespertino, ao longo de oito semestres.

Já o segundo é de Artes Visuais EaD. Como o nome já indica, o curso será realizado de forma remota (ensino à distância), dentro do leque da Faculdade de Artes Visuais da UFG (FAV/UFG).

São 30 oportunidades para o curso de licenciatura, que será cumprido ao longo de oito semestres letivos.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, já que o processo seletivo será feita por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

As inscrições já estão abertas e os candidatos poderão se inscrever até quinta-feira (25). O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado no dia 30 de janeiro e a segunda no dia 19 de fevereiro.

Todas as informações sobre a seleção podem ser obtidas no site SiSU UFG. Em caso de dúvidas, está disponível o e-mail [email protected].