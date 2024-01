Vilmar Mariano e Professor Alcides disputam Max Menezes mirando o capital político de Ademir

Líderes na disputa pela Prefeitura do município metropolitano querem ter o ex-deputado estadual como vice na chapa

Pedro Hara - 22 de janeiro de 2024

Max Menezes é ex-deputado estadual e atualmente ocupa uma diretoria na Alego. (Foto: Hellenn Reis/Alego)

Diretor de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Max Menezes (MDB) é o político mais cobiçado em Aparecida de Goiânia.

O ex-deputado estadual Max desperta interesse em Vilmar Mariano (MDB) e Professor Alcides (PL), ambos líderes na disputa pela Prefeitura do município.

Max é filho de Ademir Menezes (PSD), ex-prefeito de Aparecida por dois mandatos.

Um importante vereador aparecidense ouvido pela Rápidas explicou o porquê de tanta cobiça pelo nome do moço: ele pode fortalecer qualquer chapa convertendo em votos o capital político do pai.

A reação de Marconi Perillo ao áudio de Delcimar Fortunato

A defesa do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) enviou nota ao Portal 6 para comentar a veiculação do áudio em que o vereador anapolino Delcimar Fortunato (Avante) afirma ter intermediado a compra de apoio político de colegas da Câmara Municipal pelo ex-governador em 2022.

No texto, o candidato derrotado ao Senado diz que publicações do tipo são “fake news criadas para execrar reputações de quem faz uma política séria, com conteúdo”.

Internautas cobram ação do Ministério Público sobre áudio de Delcimar Fortunato

Nas redes sociais, internautas reagiram à publicação com o áudio de Delcimar Fortunato e cobraram uma postura enérgica do Ministério Público.

Já no grupo dos vereadores no WhatsApp, onde os parlamentares comentam absolutamente quase tudo sobre a cidade e a política, o silêncio sobre o assunto impera.

A única fala utilizando o aplicativo foi feita pelo próprio Delcimar Fortunato, que desbloqueou o titular desta coluna para ameaçá-lo de processo caso o áudio fosse tornado público.

Jakson Charles planeja pedir cassação de Delcimar

Apesar de dizer no áudio que tinha diversos vereadores nas mãos, eles podem não ajudar Delcimar a se livrar de sair da Câmara pela porta dos fundos.

Rápidas apurou que Jakson Charles (PSB), vice-presidente da Casa, planeja pedir a cassação do companheiro.

Ana Paula Rezende deve voltar ao tabuleiro após desistência de Bruno Peixoto

Após Bruno Peixoto (UB) desistir da pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia, um nome que estava “esquecido” deve voltar à tona. É o de Ana Paula Rezende (MDB).

A filha do ex-prefeito Iris está sendo novamente cotada para ser vice na possível chapa encabeçada por Jânio Darrot (MDB).

Possíveis mudanças em delegacias fiscais provocam reação de associações comerciais

Os presidentes das associações comerciais mais importantes do estado estão cobrando mais diálogo da secretária de Economia de Goiás, Selene Paes, no processo de readequação do número de delegacias fiscais.

A gestora, ao recebê-los na semana passada em Goiânia, assinalou que as readequações que a pasta pretende implementar são necessárias devido aos avanços tecnológicos.

Comerciantes e empresários ouvidos pela Rápidas temem que o fechamento das unidades os prejudiquem de forma irreversível.

Nota 10

Para o Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente neste domingo (21) para socorrer a bebê de 01 ano que se afogou em Goiânia.

A criança foi levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade referência nesse tipo de atendimento em Goiás.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Integração de Anápolis. Torcedores do Anápolis sustentam que a vitória da equipe contra o Vila Nova, no último sábado (20), ficou em segundo plano devido à precariedade do Estádio Jonas Duarte.

Além das arquibancadas em obras, os banheiros estavam interditados.