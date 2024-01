Entenda por que você não pode responder números com “234” no WhatsApp

Dar uma resposta para telefones assim pode representar um risco enorme e fazer com que você caia em prejuízo

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Captura/Youtube)

Mesmo com as constantes atualizações a fim de promover a segurança, ainda sim os mensageiros do WhatsApp devem se manter atentos e evitar algumas atitudes ao utilizar o aplicativo. Uma delas, é não responder números com “234”.

Dar uma resposta para telefones com essa numeração pode representar um risco enorme e fazer com que você caia em um enorme prejuízo.

Quer entender o motivo? Leia até o final e saiba por que você não deve responder a telefones com essa numeração.

Entenda por que você não responder números com “234” no WhatsApp

Apesar do WhatsApp ser, basicamente, uma ferramenta bastante popular para o envio de mensagens em todo mundo, o aplicativo não está imune a algumas intercorrências e golpes.

Devido a isso, durante a navegação na plataforma, é preciso que os usuários fiquem atentos a algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é evitar responder números com “234” no WhatsApp.

A explicação é simples: golpes. Isso porque muitos criminosos costumam tentar aplicar as práticas criminosas fazendo ligações frequentes no WhatsApp.

Normalmente, essas ligações ocorrem por meio de fontes externas, para dificultar a identificação dos próprios.

Sendo assim, alguns meios de comunicação relacionados à segurança cibernética em alguns países, como México , Espanha , Estados Unidos, vêm sugerindo que os usuários evitem atender chamadas com esses números.

É importante saber que esses números são criados de forma automática e, geralmente, enviam mensagens oferecendo vagas de emprego irreais, mas com um único intuito: enganar as pessoas.

Esses números têm como característica principal o envio de várias mensagens e prefixos como 225, da Costa do Marfim, 233, de Gana, e 234, da Nigéria.

Saiba que se você atender uma ligação dessa, é possível que a pessoa do outro lado saiba a sua localização e consiga acessar os seus dados pessoais. Portanto, tenha cuidado!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!