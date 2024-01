Goiânia deve receber primeiras doses de vacina contra dengue; veja quem pode tomar

Expectativa é que imunização comece em fevereiro e que 3,2 milhões de pessoas sejam vacinadas

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2024

Vacinação. (Foto: Ascom/SMS)

Goiânia está na rota das 500 cidades cotadas para receber as primeiras doses da vacina contra a dengue, a Qdenga – ao se considerar histórico de alta transmissão e incidência do sorotipo 2.

De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante será disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 39 regiões de saúde – conjunto de cidades próximas que partilham características semelhantes. A expectativa é que a vacinação comece em fevereiro e 3,2 milhões de pessoas sejam beneficiadas neste ano.

Conforme apurado pela Folhapress, as regiões contempladas serão Grande Florianópolis (SC), Uberaba (MG), Vespasiano (MG), Feira de Santana (BA), Foz do Iguaçu (PR), Distrito Federal e Centro Sul (GO).

Com isso, capitais como Goiânia, São Paulo (SP), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE) poderão ser beneficiadas.

Segundo a pasta, as localidades foram escolhidas devido a melhor efetividade da vacina contra o sorotipo 2 da dengue.

Inicialmente, serão imunizadas crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos – já que é a faixa etária com maior número de hospitalização.

Ainda, podem receber a vacina aqueles que já tiveram dengue ou que nunca foram infectados. Contudo, gestantes, lactantes, pessoas com alergia a algum dos componentes e com o sistema imunológico comprometido ou com condição imunossupressora estão fora do plano de imunização.

O primeiro lote, contendo 750 mil doses do imunizante, chegou ao Brasil no sábado (20) e faz parte de um total de 1,32 milhão fornecidos gratuitamente pela farmacêutica Takeda.

Segundo o Ministério da Saúde, foram adquiridas 5,2 milhões de doses do imunizante que devem ser entregues, em etapas, até novembro.