Último ‘Buteco do Gusttavo Lima’ já tem data marcada em Goiânia

Cantor anunciou o fim do festival que já reuniu mais de 2,5 milhões de fãs

Maria Luiza Valeriano - 23 de janeiro de 2024

Ainda não foram divulgadas as atrações (Foto: Reprodução)

Após cinco anos agitando fãs no Brasil e até fora, o “Buteco do Gusttavo Lima” está chegando ao fim. Criado em Goiânia, o festival de música sertaneja passará uma última vez pela cidade no dia 31 de agosto, no Estádio Serra Dourada.

De acordo com o cantor, por meio das redes sociais, a despedida será “digna de Buteco”. A última turnê será realizada em diversas cidades do Brasil, como Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Vitória (ES), além da capital goiana.

“Toda boa história um dia chega ao fim, e chegou a hora de escrevermos o nosso capítulo final em 2024. Mas não se enganem, butequeiros e butequeiras, nossa despedida não será um adeus triste, mas sim um brinde à jornada incrível que compartilhamos”, disse.

Conhecido como ‘o maior buteco do Brasil’, o show já reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas e esteve presente em 47 cidades, inclusive nos Estados Unidos. Até agora, já foram feitos 100 ‘butecos’.

Os ingressos devem ser disponibilizados em breve por meio do site BaladaApp. Na plataforma, também serão divulgados os detalhes das demais atrações.