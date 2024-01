Aeroporto de Goiânia terá voos diretos para cidade praiana do Nordeste

Passagens começam a ser comercializados em fevereiro e visam fortalecer turismo no município

Gabriella Pinheiro - 24 de janeiro de 2024

João Pessoa PB. (Foto: Divulgação/ Secom PB)

Os goianos que já estão com as férias de julho na mira poderão adquirir voos direto para a cidade litorânea de João Pessoa, capital da Paraíba (PB).

A novidade foi anunciada durante um evento na sede da Empresa Paraibana de Turismo (PBTUR), na manhã de terça-feira (23).

De acordo com a instituição, os pacotes começarão a ser comercializados em fevereiro e serão destinados para viagens a partir de julho deste ano.

Os voos serão feitos em parceria com a companhia Azul Viagens e integram o projeto da companhia “Paraíba-se e Destino Paraíba”, que tem como objetivo fortalecer o turismo regional. No total, segundo a empresa, serão oferecidos 09 voos semanais.

“Os voos que até então eram temporários, viram regulares com destinos importantes. Amplia-se a malha aérea. Ampliam-se as possibilidades para que a gente possa ter a ampliação do fluxo dos visitantes. Nosso trabalho é pela ampliação desses voos com destino ao nosso estado”, explica o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena.

Além de Goiânia, também haverá decolagens diretas para João Pessoa saindo de São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), São Paulo (Congonhas) e Campinas (SP).