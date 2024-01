Delcimar Fortunato pode estar com os dias contados na Câmara de Anápolis

Vereador do Avante coleciona polêmicas e já não goza do mesmo prestígio de quando ajudou Domingos Paula a chegar na Presidência do Legislativo Anapolino

Pedro Hara - 25 de janeiro de 2024

Delcimar Fortunato durante sessão na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

O novo áudio de Delcimar Fortunato (Avante) divulgado pelo Portal 6 aparentemente ajudou a consolidar algo que já estava sendo costurado nos corredores da Câmara: a cassação do vereador.

Ela acaba sendo inevitável pelos sucessivos episódios envolvendo o parlamentar. As respostas de Jakson Charles (PSB) e Roberto Naves (Republicanos) à Rápidas, sobre o conteúdo do último áudio, demonstram que nenhum dos dois possui a menor vontade de salvar a pele do antigo aliado da gestão municipal.

Enquanto o vice-presidente e corregedor da Casa defendeu que seja realizada perícia nos áudios (algo que Delcimar está tentando evitar que aconteça), o chefe do Executivo afirmou que a fala do vereador não “deve ser levada a sério”.

Articulador da emenda ao Regimento Interno que permitiu a antecipação da eleição da atual Mesa Diretora e, consequentemente da vitória de Domingos Paula (PV) à Presidência do Legislativo anapolino, Delcimar é alguém que já não goza mais do prestígio entre os pares. Em 2023, o vereador rompeu com o prefeito após ameaçá-lo publicamente.

Desde então, com indicados demitidos da Prefeitura, ele passou a figurar como “independente” e se aliar à oposição em votações de projetos de interesse da Gestão Municipal.

Cirurgias mensais feitas por Walter Vosgrau atesta baixa produtividade de nova equipe

Diante da baixa produtividade da equipe que atualmente trabalha nas cirurgias cardíacas do SUS em Anápolis, a Rápidas entrou em contato com o médico Walter Vosgrau, que realizava os procedimentos anteriormente.

Ele enviou à coluna um compilado com o número de cirurgias feitas pelo SUS e por convênios nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2022, entre os meses de outubro e dezembro, para que fosse realizado um comparativo.

Em 2017, a média foi de 14 cirurgias no período. Já em 2018, o médico realizou em média 12 procedimentos. Em 2019, o número foi de 11 cirurgias e, por fim, em 2022, ele fez ‘apenas’ 6 por mês.

Segundo Vosgrau, em 2022 o número foi menor, pois nessa época ele já estava sendo retaliado pela Prefeitura de Anápolis.

Rogério Cruz precariza de maneira voluntária serviços essenciais, aponta Aava Santiago

À Rápidas, a vereadora Aava Santiago (PSDB) afirmou que a Prefeitura de Goiânia tem apostado na “precarização máxima para anunciar processos”.

“Fizeram isso com a Comurg para licitar a contratação de caminhões de lixo. Fizeram com a saúde para realizar o chamamento de OS e agora estão realizando um processo simplificado”, apontou a tucana.

A fala ocorreu após Rogério Cruz (Republicanos) anunciar essa modalidade de contratação de para a rede municipal de ensino.

Tarifa zero no transporte coletivo pode integrar Plano de Governo de Accorsi

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Goiânia, a deputada federal Adriana Accorsi esteve recentemente em Maricá (RJ).

A cidade fluminense foi a primeira do Brasil, acima dos 100 mil habitantes, a implantar o programa de tarifa zero no transporte coletivo.

Fontes disseram à Rápidas que a proposta de tarifa zero pode ser incorporada ao Plano de Governo que será apresentado pela pré-candidata petista.

PSDB tem mais uma pré-candidata à Prefeitura de Goiânia

Durante agenda relacionada ao lançamento do “Tucanagro”, braço do PSDB em Goiás voltado para o agronegócio, o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, incluiu Raquel Teixeira na lista de pré-candidatos da sigla em Goiânia.

Ex-secretária de Educação de Goiás, ela atualmente ocupa a mesma pasta no Rio Grande do Sul.

Postagens de Gustavo Mendanha no X vêm chamando a atenção

Com o início do Campeonato Goiano, Gustavo Mendanha (PRD) vem chamando a atenção no X, antigo Twitter, pelas postagens que vem compartilhando em seu perfil pessoal.

Rodada após rodada, ele usa a rede social para fazer comentários pontuais sobre os jogos do Goianão e também passando informações sobre as partidas — como tabela, escalações e onde assistir aos duelos.

Nota 10

Para os quatro bailarinos do Basileu França, que vão representar o Brasil no “Prix de Lausanne”, na Suíça — considerado o Oscar do balé mundial.

São 88 artistas de 19 países e que vão disputar alguns dos prêmios mais concorridos do mundo na arte.

Nota Zero

Para Prefeitura de Goiânia, que anunciou a normalização da coleta de lixo na capital sem se dar conta de que a realidade é de ruas sujas e resíduos amontoados pela capital.