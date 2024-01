Humoristas Thiago Ventura e Daniel Furlán anunciam show em Goiânia e Anápolis

Shows acontecerão ainda no primeiro semestre deste ano em teatros dos municípios

Gabriella Pinheiro - 25 de janeiro de 2024

Imagem mostra humoristas Thiago Ventura e Daniel Furlán. (Foto: Divulgação/ Marcus Leoni/Folhapress)

O primeiro semestre de 2024 promete movimentar o cenário do humor em Goiás com a vinda dos humoristas Thiago Ventura e Daniel Furlán.

A primeira apresentação será do comediante Daniel e acontecerá no sábado (27) na Casa Amarela Bar, localizada no Setor Sul, em Goiânia. Os ingressos já estão esgotados.

Já o primeiro show de Thiago Ventura no estado está previsto para ocorrer no dia 23 de março, no Teatro Centro de Convenções de Anápolis.

O comediante também realizará uma apresentação no dia seguinte, 24 de março, no Teatro Rio Vermelho, que fica no Setor Central, em Goiânia.

Os bilhetes para o novo show do humorista podem ser reservados por meio do site Cultura Reservas. É necessário fazer o cadastro para ter o acesso antecipado.