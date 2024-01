Variação de etanol e gasolina ultrapassa R$ 1,50 na Grande Goiânia; veja postos mais baratos

Levantamento do Portal 6 mostra onde o litro do álcool e da gasolina pode ser comprado sem pesar tanto no bolso

Maria Luiza Valeriano - 25 de janeiro de 2024

Imagem mostra frentista abastecendo carro (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A alta no valor de combustíveis tem feito com que postos onde os litros são mais em conta acumulem filas que ultrapassam uma hora de espera na Grande Goiânia. Dessa forma, o Portal 6 realizou um levantamento dos locais mais baratos, assim como os mais caros, encontrando diferenças de até R$ 1,35 pelo mesmo produto.

Os dados foram coletados na plataforma da Secretaria da Economia, Eon, na tarde desta quinta-feira (25).

Etanol

No Posto Brasil, com unidades no Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia; e Serra das Brisas, em Aparecida de Goiânia, o valor comercializado é de R$ 2,64. No mesmo local, se a opção de pagamento for cartão de crédito, o preço sobe para R$ 3,97.

Outra localização onde é possível encontrar um litro de etanol mais em conta é na Rede Oposto, localizada na Vila Aurora Leste, em Goiânia. Por lá, o combustível custa R$ 2,73 no dinheiro e R$ 3,94 no crédito.

Enquanto isso, também há postos comercializando etanol com um preço elevado. O Posto Alencar, no Setor Marista, é onde se encontra o litro mais caro, por R$ 3,99 em todas as formas de pagamento. Com isso, a variação chega a R$ 1,35 em relação ao mais barato – ou 51% de diferença.

O Posto Sete, na Nova Suíça, vem em seguida, com o litro saindo a R$ 3,97, independente da forma de pagamento.

Gasolina

Quanto à gasolina, o menor valor é encontrado no Posto Jaburu Ltda, no Residencial Celina Park, por R$ 4,40, no dinheiro. No crédito, o litro custa R$ 5,91.

O Posto Brasil também oferece um custo baixo, de R$ 4,75 no dinheiro e R$ 5,97 no cartão de crédito.

O Posto Alencar, mais uma vez, é onde se encontra o litro mais caro de gasolina, por R$ 5,99, fazendo com que a variação seja de R$ 1,59, ou 36%, se comparado com o valor mais em conta.