Veja lista dos ganhadores dos prêmios da primeira Nota Fiscal Goiana de 2024

Secretaria da Economia envia três e-mails aos ganhadores, que podem retirar o prêmio em até 90 dias

Maria Luiza Valeriano - 25 de janeiro de 2024

Prêmio deve ser resgatado em até 90 dias (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Uma moradora de Goiânia tirou a sorte grande no primeiro sorteio da Nota Fiscal Goiana (NFG) de 2024, realizado pela manhã desta quinta-feira (25). A grande vencedora do maior prêmio é Iara de Oliveira Chaves Ribeiro, que levou uma bolada de R$ 50 mil para casa.

Além dela, outras três pessoas receberam R$ 10 mil, sendo eles Misael de Brito Braga e Guilherme Gondim Prado, também da capital, e Alisson Carvalho Ferreira Lima, de Jataí.

Na sequência, o sorteio premiou quatro ganhadores com R$ 5 mil, 50 pessoas com R$ 1 mil e outros 100 com R$ 500. O resgate poderá ser feito em até 90 dias, no site da Secretaria da Economia – além de apontar a lista de ganhadores.

Os sorteados também recebem três e-mails da pasta informando sobre os resultados. Uma vez resgatado, o valor é transferido para a conta bancária do ganhador em até 30 dias.

Ao todo, o programa gerou 4.796.672 bilhetes. “Este foi o mais concorrido da história dos sorteios mensais da Nota Fiscal Goiana, com exceção do sorteio de dezembro, quando são contabilizados bilhetes do ano inteiro”, disse o coordenador, Leonardo Vieira de Paula.

Segundo o representante, o grande número de participantes se explica pela conscientização da população que solicitou mais notas fiscais.

Dessa forma, para participar, é preciso acessar a plataforma da pasta e realizar o cadastro gratuito. Após isso, o inscrito deve pedir o documento fiscal com CPF ao realizar compras no comércio varejista.

Vale ressaltar que o programa também concede desconto de 5% a 10% no pagamento do IPVA.