Goiás entra na lista de destinos mais procurados por turistas no verão 2024

Levantamento foi realizado pelo Ministério do Turismo e avaliou desejos dos brasileiros que querem viajar durante período

Gabriella Pinheiro - 26 de janeiro de 2024

Cachoeira do Segredo, na Chapada dos Veadeiros. (Foto: Guia Chapada Veadeiros)

Quando o assunto é viajar no período do verão, uma região de Goiás se destaca entre os destinos nacionais. A prova disso é um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo sobre os destinos mais procurados pelos turistas no verão em 2024.

A pesquisa, que contou com a participação de 2.209 pessoas de todo o Brasil, foi realizada entre os dias 07 e 11 de dezembro e avaliou os desejos dos brasileiros que pretendem viajar na estação.

Dentre os destinos brasileiros mais requisitados pelos turistas, a Chapada dos Veadeiros, localizada na região Noroeste do estado, desponta no top 10, ocupando a 9ª posição.

Para se ter uma ideia, o destino aparece na frente de lugares paradisíacos e conhecidos nacionalmente como a Ilha do Marajó, que fica no Pará (PA), Jalapão, em Tocantins (TO), e Manaus, no Amazonas (AM).

Na frente da região goiana, aparecem: Salvador (BA), Fernando de Noronha (PE), Rio de Janeiro (RJ), Lençóis Maranhenses (MA), Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR), Maragogi (AL) e Bonito (MS).