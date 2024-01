Região da 44 em Goiânia está com mais de 400 vagas abertas para quem quer trabalhar

Oportunidades são para diversos ramos da moda que vão desde praia até fitness, jeans e íntimas

Gabriella Pinheiro - 26 de janeiro de 2024

Shopping Mega Moda, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Mega Moda)

O Grupo Mega Modas, situado na Região 44, no Setor Central, em Goiânia, está com mais de 400 vagas de emprego abertas para diferentes segmentos e lojas.

As oportunidades disponíveis são para 94 estabelecimentos dentro da rede, que incluem diversos ramos da moda que vão desde praia até fitness, jeans e íntimas.

Para pleitear uma das vagas, os interessados devem entrar em contato com uma das lojas contratantes ou falar por meio do número de WhatsApp oficial do Grupo Mega Moda (62) 98599-0009.

Entre os comércios contratantes no Mega Moda Shopping, estão: All Fitness, Amora Fashion, Annalô Store, Anamary, Audaciosa, Barbarella, Cally Moda Íntima, Chiquita Bonita, Closet da Fabi, Cris Brasil, D’Jô, Débora Rei, Dellas Moda Feminina e entre outras.

Há também oportunidades no Mega Moda Park nas lojas Bella Jack, Bistrô 1890, Blime, Cousins Jeans, Gesú, Intuição, Invicta Brand, Moda Amora, Mulher Luxuosa, Mundo do Kilo, Power WE, Prints, dentre outras.

Veja a lista completa das lojas que estão com vagas de emprego abertas: