“Voucher na educação”: a ideia de Roberto para acabar com déficit de vagas que nunca foi tirada do papel

Inspirada no modelo chileno, ideia chegou a ser apresentada pelo município a ministro do MEC e desde então ninguém mais tocou no assunto

Pedro Hara - 26 de janeiro de 2024

Criança do lado de fora de uma escola. (Foto: Divulgação)

Apresentada em 2017 pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos) como a solução para o déficit de vagas na educação infantil, o “voucher da educação” nunca saiu do papel.

Na época, 4 mil crianças da cidade não tinham acesso à rede municipal de ensino. Sete anos depois, o número de alunos fora da escola é de 10 mil, representando um aumento de 150% no período.

O entusiasmo com a ideia foi tamanho que vice-prefeito Márcio Cândido (PSD), em fevereiro do mesmo ano, chegou a apresentá-la ao então ministro da Educação, Mendonça Filho (UB).

O sistema de vouchers consistia no pagamento de uma espécie de bolsa bancada pelo governo municipal, em que a mãe ou responsável receberia uma quantia mensal em dinheiro para pagar os estudos em uma instituição particular credenciada que preferisse.

Para zerar o déficit, igrejas, ONG’s e fundações poderiam criar unidades de ensino infantil ou então adequar os prédios já existentes para receber os alunos.

Desde então, os secretários que passaram pela pasta, como Alex Martins (PP) e Eerizania Freitas não conseguiram tirar a ideia do papel nem garantir a construção de mais creches na rede para ampliar o número de vagas e reduzir o déficit — que explodiu.

Vereadores de Anápolis estão com medo e isolam Delcimar Fortunato

Rápidas soube que vereadores de Anápolis estão com medo de Delcimar Fortunato (Avante).

Entre eles, há consenso que o colega é uma ‘bomba relógio’ que pode explodir a qualquer momento. Por isso, estão evitando conversar com ele e sobre o assunto por temerem ser gravados.

Vereadores suspeitam que colega foi o responsável por vazamento

Rápidas também recebeu informações de que vereadores suspeitam que um colega e o assessor dele são os principais responsáveis pelo vazamento do áudio.

O que pode ser dito por este colunista é que a imaginação dos vereadores está absolutamente equivocada.

Jânio Darrot volta aos holofotes após desistência de Bruno Peixoto

Jânio Darrot (MDB) voltou oficialmente à disputa pelo Paço Municipal. Rápidas soube que o ex-prefeito de Trindade, após ficar um tempo fora dos holofotes, agora articula para retomar o espaço que havia sido ocupado pelo deputado estadual Bruno Peixoto (UB).

Darrot teve agenda cheia nos últimos dias, se reunindo com entidades, políticos e partidos na capital. No entanto, a confirmação ou não da escolha só será anunciada após o carnaval.

Taxas para prestação de serviços em Goiás permanecem sem mudança para 2024

Para a alegria dos motoristas, o Governo de Goiás decidiu não alterar as taxas dos serviços estaduais em 2024.

A manutenção dos valores consta na edição da última terça-feira (23), do Diário Oficial do Estado (DOE).

Algumas das taxas que não sofreram alterações são as cartorárias, relacionadas ao Detran, a Polícia Científica e Corpo de Bombeiros.

Jonas Duarte deve ficar de fora de novas reformas da FGF e existe um porquê

A Federação Goiana de Futebol (FGF), anunciou, em parceria com as prefeituras e clubes do interior que disputam o Campeonato Goiano, a melhoria da iluminação dos estádios.

Assim como as obras realizadas pela FGF no gramado das praças esportivas antes do início do Goianão, o Jonas Duarte não deve receber as benfeitorias.

Já existe uma empresa que está responsável pela manutenção do estádio onde o Anápolis manda seus jogos e teria que haver um entendimento entre entre as parte as intervenções. E isso não ocorreu.

Nota 10

Para o filme Inevitável, média-metragem gravado nas cidades goianas Itumbiara, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

A película aborda o impacto da tecnologia na vida de diferentes pessoas. A produção tem estreia agendada para 30 de janeiro, às 19h, em uma das salas do Cineprime, em Anápolis. Os ingressos são gratuitos e limitados.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia, que convocou coletiva de imprensa às 12h30, mas só avisou jornalistas às 11h45.

Vale destacar que neste horário os repórteres de televisão estão nas ruas fazendo entradas ao vivo, enquanto os de outros veículos estão em horário de almoço.

O anúncio tardio e a escolha do horário sugerem que a pasta não está tão interessada em prestar esclarecimentos à população sobre a crise na educação municipal.