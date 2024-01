Chega nova função bastante esperada para quem tem Gmail

Recurso promete auxiliar aqueles usuários cuja caixa de entrada fica repleta de mensagens

Gabriella Pinheiro - 27 de janeiro de 2024

Aplicativo Gmail. (Foto: Reprodução)

Uma função bastante esperada por quem tem Gmail está prestes a desembarcar no aplicativo e promete ser um alívio para um certo tipo de usuário: os acumuladores.

Caso você seja uma das pessoas que tem o costume de deixar a caixa de entrada na plataforma repleta de mensagens por ter preguiça de apagá-las pelo tempo que levaria, esse novo recurso vai ajudar você.

Quer saber como? Leia até o final e saiba como a nova função do correio eletrônico ocorrerá.

Um recurso bastante esperado para quem tem Gmail promete ser a solução de quem tem a preguiça de apagar a caixa de entrada e, por consequência, tem que lidar com o acúmulo de mensagens.

A nova função permitirá com que a pessoa se livre desses e-mails de forma fácil, rápida e eficaz.

Até o momento, a atualização está disponível no aplicativo do Gmail para celulares Android. Por meio desse atalho, a pessoa conseguirá cancelar inscrições em e-mails automáticos que, geralmente, são os principais responsáveis por encher as caixas de entradas com conteúdos que não queremos.

A opção para o recurso está disponibilizada ao lado do botão de três pontos que está sempre nos correios que recebemos. Com apenas um único clique, é possível fazer o cancelamento da inscrição e, enfim, não receber mais mensagens desse tipo.

Até então, a atualização estava disponível apenas na versão web na plataforma desde o fim do ano passado, mas desembarcou nas versões para celulares e pode ser utilizada pelos usuários da plataforma.

Assim, de forma rápida e fácil, o recurso permitirá com que as caixas de entrada se vejam livres de spam, facilitando a vida das pessoas dos usuários.

