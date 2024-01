Motociclista morre ao tentar ultrapassar caminhão em avenida de Goiânia

Vítima foi lançada do veículo e motorista do caminhão entrou em estado de choque

Maria Luiza Valeriano - 27 de janeiro de 2024

Vítima tinha 43 anos (Foto: Reprodução)

Uma tentativa de ultrapassagem se tornou fatal na manhã deste sábado (27), em Goiânia. Na ocasião, um motociclista colidiu contra um caminhão e, devido a gravidade dos ferimentos, veio a óbito.

A vítima, de 43 anos, transitava pela Avenida Perimetral Norte, no Setor Goiânia 2, por volta das 10h30. Então, em determinado momento, tentou ultrapassar o caminhão, que também trafegava na mesma via.

No entanto, a manobra não teve êxito e o motociclista chocou contra a lateral do caminhão. O impacto foi tamanho que ele foi lançado pelo ar e sofreu diversas contusões.

Embora o socorro tenha sido acionado, a vítima já havia falecido no local. O motorista do caminhão, de 40 anos, diante do acidente terrível, entrou em estado de choque.

Portanto, foi necessário encaminhá-lo à uma unidade de saúde para receber atenção médica.