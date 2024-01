Os signos que vão precisar de proteção porque uma fase difícil está chegando

Orações, banhos de sal grosso, positividade e se benzer muito, pois os próximos dias não serão fáceis para alguns nativos que iremos citar

Magno Oliver - 27 de janeiro de 2024

Existem alguns signos que vão precisar de proteção porque logo, logo uma fase difícil vai estar chegando e eles vão precisar saber lidar.

Nos próximos dias, algumas casas do zodíaco precisarão tomar um pouco mais de cuidado consigo mesmos, pois uma fase complicada está para chegar.

Logo, com a transição de Mercúrio e o sol em Vênus, um indicador de energia negativa está se aproximando e você terá que tomar muita cautela.

1. Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Com o eclipse lunar que acontece em Peixes, a onda de energia positiva na sua vida dará uma diminuída, enquanto que um pico de negatividade vai subir.

Logo, gente que tem certa inveja de você ou mesmo do seu relacionamento pode fazer algo para te prejudicar. Cuidado com as informações que compartilha por aí.

2. Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitarianos e sagitarianas em geral vão passar por um momento delicado, com a entrada de Plutão em sua casa astral, no entanto, é hora de preparar o terreno pois pequenas vibrações negativas virão.

Assim, em trânsitos de Plutão, muitas coisas irão embora, como aquela amizade que você não tem tido tanta conexão mais, nem mesmo aquele contatinho que só te procura quando quer.

Nada de emprestar dinheiro ou objetos pessoais, muita energia propensa a fazer você perder bens materiais que tem acumulado está se reunindo para te afetar.

3. Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Por fim, com dois eclipses em seu signo, meus leoninos e leoninas queridos, começam a cuidar mais de si mesmos e atenção para lidar com pessoas negativas, invejosas e desonestas.

Assim, muita atenção com os ciclos grandes de amizades que costuma nutrir. No trabalho, uma puxada de tapete pode estar prestes a acontecer, se prepare para o tombo. Traições e decepções estão por surgir.

Logo, tranquilidade e resiliência pois essa fase ruim vai passar breve, breve. Se cuidem!

