6 animais que quem mora em apartamento pode ter e não sabia

Muitas pessoas desconhecem a variedade de espécies que se adaptam a espaços menores

Ruan Monyel - 28 de janeiro de 2024

Coelhos são uma boa opção. (Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Morar em apartamento não significa abrir mão da companhia de animais, a presença de um bichinho de estimação pode trazer muita alegria e amor ao seu lar.

Mas muitas pessoas desconhecem a variedade de espécies que se adaptam a espaços menores e acabam abrindo mão da escolha de ter um animal.

Antes de decidir adotar, lembre-se de verificar as normas do condômino, garantindo assim que você não tenha problemas e possa oferecer o melhor ambiente para o novo membro da família.

1. Hamster

Essas pequenas criaturas peludas são ideais para ambientes pequenos, além dos cuidados serem fáceis e não pesarem no bolso.

Com gaiolas compactas, os hamsters ocupam pouquíssimo espaço físico, mas são adoráveis e cheios de energia e vão conquistar um grande espaço no coração dos donos.

2. Peixes

Aquários são uma opção incrível para quem quer um animal de estimação sem ocupar muito espaço, mas fique atento, pois os equipamentos tem normas a serem seguidas,

Peixes são coloridos e deslumbrantes, fáceis de cuidar e o charme do aquário cria um ambiente tranquilo e relaxante.

3. Coelhos

Seguindo a lista, coelhos, embora não sejam convencionais, são opções carinhosas, independentes e extremamente inteligentes.

Eles se adaptam facilmente a ambientes fechados e podem até usar caixa de areia, além disso, são animais dóceis, se tornando uma ótima companhia para crianças.

4. Gatos

Embora sejam comuns, muitos ainda desconhecem as vantagens de ter um gato no apartamento, eles são animais independentes, se adaptam a rotina do dono e são ótimas companhias.

Eles podem ser treinados para usar caixas de areia, não precisam de grandes espaços para brincar e são perfeitos para quem busca tranquilidade.

5. Periquitos

Para quem gosta de pássaros, os periquitos são fantásticos para apartamentos, pois têm tamanho pequeno, são vibrantes e podem ser adestrados, criando vínculos com o dono.

Além disso, o canto alegre da ave traz um pouco do campo para a cidade grande.

6. Tartaruga

Por fim, seguindo a ideia de aquário na decoração, é possível ter certas espécies de tartarugas, desde que sejam adquiridas de maneiras legais e autorizadas pelo IBAMA.

Também existem as opções terrestres do animal, que são extremamente tranquilas, fáceis de cuidar e podem viver muitos anos.

