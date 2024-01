Aberto concurso público com mais de 290 vagas e salários que passam de R$ 10 mil; veja os cargos

É preciso, porém, ficar atento ao período de inscrições para o certame

Davi Galvão - 28 de janeiro de 2024

Imagem ilustrativa de candidato fazendo prova. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

A Prefeitura de Acreúna anunciou a abertura de um novo concurso público, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas.

Ao todo, estão sendo ofertadas 291 vagas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 10.961,64.

As jornadas de trabalho também variam a depender da posição desejada podendo ser de 20 a 40 horas semanais, ou em plantão de 12×36.

O período de inscrições será de 03 de março até 03 de abril de 2024, através do site do Itame, mediante o pagamento de R$ 80,00 a R$ 160,00, de acordo com o nível de escolaridade.

Todos os candidatos inscritos também precisarão participar de uma prova objetiva, composta de 25 ou 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos e noções de legislação e prevista para o dia 19 de maio. Haverá ainda análise de títulos para os cargos de professores.

No dia 30 de junho, será realizada prova de aptidão física para os cargos de nível fundamental incompleto, e na mesma data e exclusivamente para operador de máquinas, também será aplicada a prova prática.

Para informações acerca das vagas ofertadas e demais dúvidas, os candidatos podem acessar o edital do certame.