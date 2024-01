Aparecida de Goiânia abre inscrições para crianças se inscreverem em Guarda Mirim

Projeto oferece atividades de conscientização ambiental, cultural, noções de educação no trânsito, além de práticas esportivas e recreativas

Augusto Araújo - 28 de janeiro de 2024

Aparecida abre vagas para crianças de 09 a 13 anos na Guarda Mirim. (Foto: Divulgação/Secom Aparecida)

A prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou a abertura para inscrições de alunos novatos para a Guarda Mirim do município.

Foram disponibilizadas 50 vagas, sendo 25 para cada turno (matutino e vespertino). Podem se candidatar crianças e adolescentes com idade entre 09 e 13 anos.

Ao longo do projeto, são ministrados conteúdos para complementar a formação escolar tradicional, com atividades de conscientização ambiental, cultural, noções de educação no trânsito, além de práticas esportivas e recreativas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente pelos pais ou responsáveis, na sede da Guarda Mirim, localizada no Setor Nova Cidade. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, conforme ordem de chegada.

O aluno deve estar frequentando a escola regularmente e residir em Aparecida de Goiânia. Após o fechamento das inscrições, será realizada a seleção dos aprovados para compor o quadro da Guarda Mirim.

Os selecionados irão participar de atividades de segunda a sexta-feira, no contraturno escolar.