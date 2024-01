Homem que contratou garota de programa chama a polícia após profissional tirar a roupa

Contratante não ficou nada satisfeito com a descoberta que teve enquanto estavam no motel

Da Redação - 28 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Na tarde deste domingo (28), um caso um tanto inusitado precisou da atenção da polícia, na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia.

Acontece que um homem, de 52 anos, decidiu contratar uma profissional do sexo e levá-la até um motel presente na região.

Todavia, ele não ficou nada satisfeito com a descoberta que teve enquanto estavam no local.

Isso porque quando já estavam no “ninho do amor”, e a profissional do sexo ficou nua, o contratante entrou em choque ao descobrir que ela, na verdade, era uma mulher trans.

Insatisfeito com a recém descoberta, o cliente decidiu simplesmente acionar a Polícia Militar (PM) para solucionar o “problema”.