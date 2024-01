Motorista de Fiat Uno morre após invadir contramão e bater de frente

Passageiros do outro veículo também ficaram feridos e precisaram receber atenção médica

Da Redação - 28 de janeiro de 2024

Ainda não se sabe as causas do acidente que vitimou um homem, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito marcou a madrugada deste domingo (28), vitimando um homem, de 38 anos, e deixando outras três pessoas feridas, em São Luiz do Norte, no interior de Goiás.

No momento do ocorrido, o primeiro veículo, um GM Vectra, estava trefegando pela GO-338, no sentido Hidrolândia/São Luiz do Norte, até que, em um determinado momento, um Fiat Uno invadiu a contramão, causando a colisão frontal.

Diante do acidente, o condutor do segundo automóvel foi rapidamente encaminhado para o hospital mais próximo, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Para além dos donos materiais causados pela colisão, os demais envolvidos ainda sofreram lesões pelo corpo por conta da batida.

Até o momento, as causas do acidente ainda não foram identificadas.

O Vectra foi entregue a um motorista responsável, enquanto o Fiat Uno foi apreendido por estar com o licenciamento vencido e sob restrição judicial de bloqueio de circulação.

Inicialmente, a equipe de São Luiz ficou responsável pelo controle do trânsito no local, até que pudesse ser liberado.