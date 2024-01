6 mensagens que uma pessoa que fala mal das outras costuma enviar no WhatsApp

Interações refletem não apenas um comportamento tóxico, mas também a necessidade de desabafar ou expressar frustrações

Gabriella Pinheiro - 29 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/DT Network/WhatsApp)

As mensagens enviadas por uma pessoa que fala mal das outras no WhatsApp são muitas vezes repletas de subtextos, insinuações e, por vezes, até deboches. No entanto, identificá-las não é tão difícil quanto parece.

Essas interações refletem não apenas um comportamento tóxico, mas também a necessidade de desabafar ou expressar frustrações de uma maneira inadequada.

1. A mensagem disfarçada

Ah, essas são as típicas mensagens que quem costumar falar mal das outras manda. Essa mensagem tenta mascarar a fofoca como casualidade, mas deixa claro o desejo de compartilhar informações negativas sobre alguém.

Um exemplo é: “Sabe quem eu vi por aí? A fulana… não sei o que ela anda fazendo. Enfim, cada um sabe de si, né?”

2. A insinuação maliciosa

Outro ato típico de quem faz isso é fazer insinuações maliciosas. “Ah, fulano sempre tem sorte, né? Dizem que algumas coisas não são tão ‘legais’ assim nos bastidores…”

Aqui, a pessoa lança insinuações sem fornecer detalhes, deixando espaço para especulações e mexericos.

3. A ironia sutil

Uma das mensagens é essa. Esse conteúdo disfarça críticas sob uma camada de ironia, sugerindo que a pessoa alvo não é tão autêntica quanto parece.

4. A indireta enigmática

“Às vezes, as pessoas deveriam repensar suas atitudes. Será que todo mundo percebe o que eu percebo?”

Outro sinal é esse. Afinal, a mensagem deixa a entender que há algo a ser percebido sobre alguém, sem especificar exatamente o quê, incentivando a curiosidade.

5. O comentário comparativo

“Fulano pode até pensar que está indo bem, mas eu me pergunto se é tão bem assim quando comparado a outras pessoas…”

Aqui, a pessoa utiliza comparações para diminuir a conquista ou sucesso de alguém.

6. O “só estou dizendo”

Por fim, nesta mensagem, a pessoa tenta se distanciar da fofoca, alegando apenas “dizer”, mas está, na verdade, propagando informações negativas.

