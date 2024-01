Avião de Murilo Huff cai em vala no Aeroporto de Goiânia

Aeronave estava na pista e passava por manutenção

Gabriella Pinheiro - 29 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram)

Uma aeronave pertencente ao cantor sertanejo Murilo Huff caiu em uma vala no Aeroporto Santa Gevoveva, em Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (29).

Em nota enviada à imprensa, a assessoria do artista informou que o avião estava passando por uma manutenção, mas seguia na pista no momento do acidente.

Ele seria levado para realizar ensaios no solo quando, devido a uma “intercorrência técnica”, acabou sofrendo o incidente. Ninguém ficou ferido.

A assessoria ainda destacou que tanto Murilo quanto a equipe dele não se encontram em solo brasileiro e estão realizando uma turnê nos Estados Unidos (EUA).

De acordo com a equipe, a aeronave já foi liberada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), após o órgão entender ter se tratado de um incidente de pequena monta e dispensar maiores investigações.

Leia a nota completa na íntegra:

“Murilo Huff e sua equipe estão em turnê nos Estados Unidos. O avião do cantor estava sendo levado para a área reservada no aeroporto de Goiânia para realizar ensaios no solo, quando houve uma intercorrência técnica, na manhã desta segunda-feira, dia 29. Para esse tipo de tarefa não há intenção de voo e é realizada sem passageiros a bordo, somente equipe técnica, que não sofreu qualquer dano físico. A aeronave já foi liberada pelo CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) que dispensou maiores investigações, por se tratar-se de incidente de pequena monta.”