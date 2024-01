“Brincadeira” de adolescentes nas férias acende alerta em Anápolis: “muito perigoso”

Bombeiro explicou à reportagem o que as pessoas devem fazer ao avistarem situações do tipo

Davi Galvão - 29 de janeiro de 2024

Jovens foram flagrados praticando a manobra tão perigosa. (Foto: Reprodução)

Seja para economizar tempo, escapar do trânsito, ou mesmo para se divertir, não é incomum avistar pelas ruas de Anápolis crianças, adolescentes e jovens “pegando carona” na traseira de ônibus ou caminhões.

A prática não é nova e, inclusive, recebeu um nome popular: a famosa “rabeira”. Em um registro enviado ao Portal 6, dois adolescentes foram flagrados praticando o ato na Av. Pedro Ludovico.

Nas imagens, ambos se equilibram na traseira de um caminhão, por pelo menos um minuto, em meio ao tráfego.

Em entrevista à reportagem, o Capitão Silva Filho, do Corpo de Bombeiros de Anápolis, falou mais sobre o vídeo em específico e as possíveis consequências da ação – especialmente durante o início de ano, em meio às férias, quando mais crianças e adolescentes saem para as ruas.

“O grande risco dessa situação é que o motorista do caminhão não tenha visão da parte traseira e faça uma manobra rápida. Assim, essas crianças podem acabar caindo e se machucarem, além da chance de serem atropeladas por outro veículo que vem atrás. É muito perigoso”, explicou.

O profissional ainda fez alertas acerca da postura que a sociedade deve ter caso encontre alguém praticando a manobra arriscada.

“O que a sociedade em geral deve fazer nessa situação é ligar imediatamente para Polícia Militar e ao órgão de trânsito responsável para fiscalização. Essa situação, se o motorista do caminhão for conivente, é cabível de multa”, afirmou.

“Agora, em caso de acidente, é necessário ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, através do 193, para que possamos realizar o atendimento”, concluiu.