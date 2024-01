De sol forte a chuvas intensas: veja como fica previsão do tempo em Goiás na terça (30)

Pancadas devem ser isoladas, acompanhadas de rajadas de vento acima de 60 km/h e raios, enquanto há locais sem previsão de chuva

Maria Luiza Valeriano - 29 de janeiro de 2024

Anápolis está prevista para receber chuvas rápidas nesta terça-feira (30) (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Nesta terça-feira (30), goianos podem se preparar para sol forte ou pancadas de chuva – a depender da região. Segundo o Centro de Informações Metrológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), enquanto a região mais ao Norte do estado corre risco de tempestades, aqueles ao Sul podem curtir o sol do verão.

De acordo com o boletim, a região com maior probabilidade de pancadas de chuva é a Leste, com 35 mm, seguida pelo Norte e Oeste, com 30 mm.

Segundo o Cimehgo, tais locais estão sob alerta para o risco de chuvas intensas, de até 30 mm/h, possivelmente acompanhadas de raios e ventos acima de 60 km/h.

Já o Centro goiano deve ter um clima mais ameno, podendo registrar 8 mm. Nas regiões Sul e Sudoeste, a previsão é de ainda menos precipitações, de em torno de 5 mm.

Dessa forma, moradores de Porangatu podem esperar a maior incidência de chuvas, de aproximadamente 12 mm.

Em Formosa, Cristalina, Flores de Goiás, Goianésia, Cocalzinho e Alto Paraíso, a previsão é parecida, de 10 mm de água. Luziânia segue, com 8 mm de chuva.

Cidades como Goiânia, Anápolis, Ceres, Goianésia, Rubiataba, Araguapaz, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Aruanã, Firminópolis, Palminópolis, Caiapônia e Doverlândia devem registrar chuvas mais amenas, de 5 mm.

Em Ipameri, Nova Aurora, Iporá e São João da Paraúna, a expectativa é de apenas 3 mm. Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Davinópolis, Goiatuba podem receber 2 mm de precipitações.

Por fim, o boletim destaca que o sol deve se mostrar mais presente em Jataí, Catalão, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor e Santa Helena, onde a previsão aponta para a ausência de chuva.